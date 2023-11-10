Российская ПВО перехватила за ночь два украинских беспилотника над Крымом

Еще один неприятельский дрон был сбит в небе над Тульской областью.

На протяжении последних суток украинская армия попыталась совершить налеты на объекты, которые расположены на территории России.

«В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа», - заявило по этому поводу министерство обороны РФ.

Слова его представителей привело ТАСС. Дежурные средства противовоздушной обороны были начеку. В итоге два беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Крымского полуострова, а еще один – над Тульской областью.