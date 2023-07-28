Российская ПВО сбила беспилотник над Москвой

По итогам этого ЧП нет ни пострадавших, ни разрушений.

Об инциденте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что беспилотный летательный аппарат был перехвачен силами министерства обороны.

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника», - написал он в своем микроблоге.

Градоначальник не стал уточнять, в каком районе столицы это произошло. Предыдущая атака, которая случилась несколько дней назад, пришлась на здания, расположенные на Комсомольском проспекте, а аткже на проспекте Лихачева.