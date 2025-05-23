Российская ПВО сбила больше тысячи беспилотников ВСУ за последние три дня

На протяжении трех последних дней российские средства противовоздушной обороны сумели нейтрализовать 1177 украинских беспилотников. Большинство из них были перехвачены за пределами зоны спецоперации. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Военные привели цифру сбитых БПЛА, которых удалось перехватить с 20 часов 20 мая до 8 часов 23 мая.

«Уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 788 БПЛА», — указано в микроблоге.

Военное ведомство также заявило, что на протяжении 17–23 мая ВС РФ по противнику было нанесено 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. Атакам подверглись инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских подразделений.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на 23 мая российская ПВО сбила над регионами РФ 112 украинских беспилотников авиационного типа. При этом над Московской областью было перехвачено 24 БПЛА.