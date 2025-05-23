Силы ПВО сбили 112 украинских БПЛА над российскими регионами

В промежуток времени, начиная с 20:00 22 мая текущего года, силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 112 украинских беспилотников авиационного типа, как сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство уточняет, что над Московской областью было сбито 24 БПЛА, над Курской областью — 11 аппаратов, над Орловской областью — восемь дронов. В Тульской области было ликвидировано 18 беспилотников, в Республике Крым — 22.

Также, по данным министерства, восемь БПЛА были сбиты над Брянской областью, шесть — над Рязанской, пять — над Калужской. Над Белгородской и Ивановской областями было сбито по три беспилотника, над Владимирской — два. Единичные случаи перехвата зафиксированы над Воронежской и Липецкой областями.

Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО уничтожили над Тульской областью 37 дронов.