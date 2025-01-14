Российская ПВО сбила две ракеты ВСУ в приграничном районе Курской области

Две ракеты, выпущенные украинской армией, были перехвачены в Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале региональный оперативный штаб.

Микроблог поблагодарил бойцов ПВО, которые вовремя отреагировали на возникшую угрозу.

«Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области», — указал он.

Ранее появились сообщения, что в двух российских регионах, после того как отбили налеты украинских БПЛА, были найдены кумулятивные бомбы. Они предназначены для пробивания бронированных конструкций, повреждения военного и промышленного оборудования. Боеприпасы сконструированы еще во времена СССР. ВСУ уже применяли их против российских регионов.