Российская ПВО сбила над Белгородской областью ракету американского производства

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты «HARM» производства США по объектам на территории Российской Федерации, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ракета уничтожена дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.

Формально власти США запрещают Украине использовать переданное ей оружие для ударов по территории России. Накануне сообщалось, что в Белом доме идут активные дискуссии по поводу снятия этого запрета. Поводом для них послужило активное наступление российской армии в Харьковской области. Правда, по информации газеты The New York Times, речь идет о снятии запрета только на атаки военной инфраструктуры.

Ранее мы рассказывали, как на Донецком направлении боец ВСУ угнал танк Т-64 и перешел на сторону российской армии.