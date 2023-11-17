Российская ПВО сбила несколько украинских беспилотников в Смоленской области

Вражеские дроны были уничтожены над самим Смоленском, а также в прилегающем к нему районе.

Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. Происшествие случилось сегодня утром.

«В Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа», - написал он в своем микроблоге.

По его сведениям, пострадавших в результате данного инцидента нет. На местах сейчас работают оперативные службы.