Российская ПВО сбила украинский беспилотник неподалеку от Воронежа

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

Губернатор утверждает, что средства ПВО были начеку и вовремя обнаружили угрозу в воздухе.

«Обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, последствий на земле нет», - написал он.

По заявлению Гусева, он держит оперативную ситуацию в регионе на своем личном контроле.

Ранее налет беспилотника причинил ущерб жилому дому в Воронеже. Дрон был сбит, но его обломки рухнули на балкон здания, где и взорвались. Осколки и взрывная волна выбили двери в квартиру, а также в окрестных окнах. В результате пострадал 10-летний ребенок, девочка была ранена осколками стекла.