Российская ПВО сбила за ночь 114 украинских беспилотников

На протяжении ночи на понедельник, 22 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 114 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была наготове и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Ростовской областью и Краснодарским краем было уничтожено по 25 беспилотников врага. Над Белгородской областью сбили 19 БПЛА. 13 дронов перехватили в Астраханской области. Еще 10 удалось нейтрализовать над Республикой Крым. Семь летательных аппаратов уничтожили в Брянской области. Пять беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, и над Волгоградской и Ярославской областями — еще по три. Два аппарата уничтожили над Черным морем. По одному БПЛА нейтрализовали над Курской и Воронежской областями.

За сутки до этого, утром 21 сентября, Минобороны сообщило о 19 сбитых за ночь беспилотниках. Больше всего дронов, 12 единиц, было перехвачено над полуостровом Крым.