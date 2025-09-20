Четыре жителя Самарской области погибли при атаке БПЛА

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем аккаунте в мессенджере МАХ сообщил о гибели четыре жителей региона вследствие атаки ВСУ при помощи БПЛА.

По информации губернатора, горожане погибли во время ночной атаки региона. Вячеслав Федорищев принес свои глубокие соболезнования родным и близким погибших.

«Это невосполнимая потеря для всех нас», — написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По информации губернатора, региональное правительство поддерживает близких погибших. Родным окажут помощь, в том числе и материальную. Глава также сообщил, что еще один житель региона пострадал. Ему оказывают помощь квалифицированные медики. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы стабилизировать состояние горожанина.

По данным Минобороны РФ, которые размещены в телеграм-канале ведомства, в ночь на 20 сентября над территорией Самарской области перехватили и уничтожили 15 БПЛА.

Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно поразили предприятия, разрабатывающие ракетные комплексы «Сапсан».