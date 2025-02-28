Российская ПВО сбила за ночь 22 беспилотника ВСУ

На протяжении ночи на 28 февраля над российской территорией было перехвачено 22 украинских беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

В ночь на 28 февраля украинская армия пыталась нанести террористические удары по объектам на российской территории.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — указали военные в микроблоге.

Над Орловской областью было сбито восемь дронов. Еще семь перехватили над Курской областью. Под Брянском было сбито еще четыре. Два БПЛА нейтрализовали над Краснодарским краем, в Смоленской области сбили один беспилотник.

За сутки до этого сообщалось о 19 перехваченных украинских беспилотниках. Их уничтожение происходило в четырех регионах РФ: Белгородской, Курской и Орловской областях, а также Республике Крым.