Российская ПВО сбила за ночь 40 украинских беспилотников

На протяжении ночи на вторник, 14 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 40 дронов противника. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, украинская армия вела попытки наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона эффективно отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над территорией Белгородской области было уничтожено 17 беспилотников. Над Воронежской областью сбили 12 БПЛА. По три дрона перехватили в Нижегородской области и над акваторией Черного моря. Еще по два удалось нейтрализовать в Тамбовской области и над Республикой Крым. Один летательный аппарат уничтожили над территорией Курской области.

Ранее Минобороны сообщило о 103 сбитых беспилотниках в ночь на 13 октября. Больше всего БПЛА, 40 единиц, было перехвачено над Крымским полуостровом.