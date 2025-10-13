Российская ПВО сбила за ночь больше сотни украинских беспилотников

В течение ночи на понедельник, 13 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 103 дрона неприятеля. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, украинская армия прошедшей ночью делала попытки массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 октября до 7.00 мск 13 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над территорией Республики Крым было уничтожено 40 беспилотников. Над Астраханской областью сбили 26 БПЛА. 19 дронов перехватили над акваторией Черного моря. Еще 14 удалось нейтрализовать в Ростовской области. Два летательных аппарата уничтожили над Азовским морем. Над территорией Республики Калмыкия и Белгородской области ликвидировали по одному беспилотнику.

За сутки до этого Минобороны сообщило о 32 сбитых за ночь дронах ВСУ. При этом над территориями Белгородской и Брянской областей было сбито по 15 БПЛА.