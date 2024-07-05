Российская ПВО сбила за ночь 50 украинских беспилотников над тремя регионами РФ

На протяжении ночи украинская армия пыталась провести террористические атаки по российской территории. Противовоздушная оборона сбила 50 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Слова его представителей привели РИА Новости .

Больше всего дронов было нейтрализовано над Запорожской областью. Их перехватили и уничтожили 26 единиц.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, уничтожены и подавлены 10 БПЛА над территорией Ростовской области», - указали в военном ведомстве.

Ранее главком ПВО генерал-лейтенант Семенов заявил, что счет уничтоженных украинских беспилотников идет уже на десятки тысяч. По его данным, с начала спецоперации было перехвачено 27 тысяч дронов ВСУ различных моделей.