Российская ПВО сбила за ночь 55 украинских беспилотников

На протяжении ночи на четверг, 25 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 55 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была наготове и парировала атаки противника.

«С 23.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Вражеские БПЛА были нейтрализованы над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей. А всего за ночное время противовоздушной обороной было перехвачено 55 дронов над российской территорией.

Ранее Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за вечер 24 июня сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и акваторией Черного моря. Атака произошла в промежутке с 18:00 до 23:00 по московскому времени.