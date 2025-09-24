Минобороны сообщило о перехвате украинских БПЛА в Крыму и над морем

Российские средства противовоздушной обороны в вечерние часы сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атака произошла в промежутке с 18:00 до 23:00 по московскому времени. Все воздушные цели были уничтожены дежурными расчетами ПВО.

Ранее стало известно, что украинская сторона применяет в качестве ложных целей аэростаты с металлическими элементами, чтобы перегружать работу систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.