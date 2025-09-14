Российская ПВО сбила за ночь 80 украинских беспилотников

На протяжении ночи на воскресенье, 14 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 40 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была наготове и отбивала удары противника.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Брянской областью было уничтожено 30 беспилотников. Над Республикой Крым сбили 15 БПЛА. 12 дронов перехватили в Смоленской области. Еще 10 удалось нейтрализовать в Калужской области. Пять летательных аппаратов уничтожили над Новгородской областью. Три беспилотника сбили над Азовским морем , и над Ленинградской областью — еще два. По одному БПЛА посбивали над Ростовской, Рязанской и Орловской областями.

Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал промышленный объект в Губахе — районном центре на востоке Пермского края. По сведениям, полученным от главы региона, пострадавших нет и предприятие продолжает работу в штатном режиме.