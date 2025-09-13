Еще одно предприятие в России подверглось воздушной атаке ВСУ
Дрон атаковал одно из предприятий Губахи в Пермском крае
Беспилотник атаковал промышленный объект в Губахе — районном центре на востоке Пермского края. Губернатор Дмитрий Махонин подтвердил инцидент, рассказав некоторые подробности атаки.
По сведениям главы региона, пострадавших нет и предприятие продолжает работу в штатном режиме. На месте происшествия работают оперативные службы, оценивая масштабы и последствия атаки.
Отметим, что Губаха расположена в более чем 1,5 тыс. км от границы с Украиной, что демонстрирует увеличенный радиус действия современных дронов-диверсантов. В городе сосредоточено несколько стратегических химических предприятий, что могло стать целью атаки.
Власти края ранее проявили превентивную осторожность: 13 сентября в 13:52 была объявлена угроза атаки БПЛА «в связи с фиксацией инцидентов в соседних регионах». Однако уже к 18:24 режим тревоги отменили.
Махонин призвал жителей доверять только официальным источникам и воздержаться от публикации фото и видео с беспилотником.
Напомним, что эта атака не первая за субботу. Ранее ВСУ попытались ударить по нефтеперерабатывающему заводу в Башкирии. Хотя угрозу удалось отразить, обломки все равно попали на территорию заводу и вызвали пожар. На этом фоне аэропорт Уфы также ограничивал полеты.