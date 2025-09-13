Еще одно предприятие в России подверглось воздушной атаке ВСУ

По сведениям главы региона, пострадавших нет и предприятие продолжает работу в штатном режиме. На месте происшествия работают оперативные службы, оценивая масштабы и последствия атаки.

Отметим, что Губаха расположена в более чем 1,5 тыс. км от границы с Украиной, что демонстрирует увеличенный радиус действия современных дронов-диверсантов. В городе сосредоточено несколько стратегических химических предприятий, что могло стать целью атаки.

Власти края ранее проявили превентивную осторожность: 13 сентября в 13:52 была объявлена угроза атаки БПЛА «в связи с фиксацией инцидентов в соседних регионах». Однако уже к 18:24 режим тревоги отменили.

Махонин призвал жителей доверять только официальным источникам и воздержаться от публикации фото и видео с беспилотником.

Напомним, что эта атака не первая за субботу. Ранее ВСУ попытались ударить по нефтеперерабатывающему заводу в Башкирии. Хотя угрозу удалось отразить, обломки все равно попали на территорию заводу и вызвали пожар. На этом фоне аэропорт Уфы также ограничивал полеты.