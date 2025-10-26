Российская ПВО сбила за ночь 82 украинских беспилотника

На протяжении ночи на воскресенье, 26 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 82 дрона неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Брянской областью было уничтожено 30 беспилотников. Над Тульской областью сбили 26 БПЛА. Семь дронов перехватили над акваторией Черного моря. Еще по четыре летательных аппарата удалось нейтрализовать над Краснодарским краем, Рязанской областью и водами Азовского моря. Три беспилотника уничтожили в Ростовской области. Еще два сбили в Московском регионе, и по одному БПЛА было перехвачено в Курской и Липецкой областях.

За сутки до этого Минобороны сообщило о 121 сбитом беспилотнике в ночь на 25 октября. Больше всего БПЛА, 20 единиц, было перехвачено над Ростовской областью.