Российская ПВО сбила за ночь 97 украинских беспилотников

На протяжении ночи на субботу, 9 августа, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 97 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России.

«В течение прошедшей ночи с 22.41 8 августа до 05.05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Курской областью было уничтожено 28 беспилотников. Над Брянской и Калужской областями сбили по 13 БПЛА. 10 дронов перехватили в Тульской области. Еще по восемь удалось нейтрализовать в Орловской и Белгородской областях. Семь летательных аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря. Пять беспилотников сбили над Краснодарским краем, и над Ростовской областью — еще два. По одному БПЛА перехватили над Крымом, Липецкой областью и Московским регионом.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ нанес удар по грузовику с животными в Брянской области. Беспилотник атаковал грузовой автомобиль, который перевозил сельскохозяйственных животных. Машина была повреждена, часть животных погибла. Водитель при этом не пострадал.