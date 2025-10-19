Российская ПВО уничтожила за ночь 45 украинских БПЛА

На протяжении ночи на воскресенье, 19 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 45 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 18 октября до 7:00 19 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали они в микроблоге.

Над Самарской областью было уничтожено 12 беспилотников. Над Саратовской областью сбили 11 БПЛА. Пять дронов перехватили в Ростовской области. Столько же удалось нейтрализовать в Воронежской области. Три летательных аппаратов уничтожили над территорией Республики Крым. По два беспилотника сбили над Брянской и Липецкой областями. Над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями сбили по одному БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило о 41 сбитом беспилотнике в ночь на 18 октября. Больше всего БПЛА, 12 единиц, было перехвачено над Брянской областью.