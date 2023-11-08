Российская ПВО за минувшие сутки сократила авиапарк ВСУ на пять самолетов

Российская ПВО за минувшие сутки уничтожила пять украинских самолетов, сообщили в Минобороны РФ.

Истребитель Су-27 нашел свою гибель возле населенного пункта Каменка в ДНР. В районе Преображения в ДНР и Кривого Рога были сбиты два МиГ-29. Штурмовики Су-25 уничтожены в Днепропетровской и Херсонской областях.

Также на счету российской ПВО 11 реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиабомбы JDAM, а также 31 БПЛА.

Всего с начала специальной военной операции Украина потеряла 532 военных самолета и 254 вертолета.