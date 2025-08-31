Российская ПВО за минувшую ночь настреляла в небе 21 дрон ВСУ

Украина почти каждый день атакует беспилотниками приграничные и центральные регионы России. Российские системы ПВО успешно перехватывают вражеские аппараты. Не стала исключением и минувшая ночь.

Силы ПВО за ночь на 1 сентября сбили 21 дрон ВСУ в четырёх регионах, информирует пресс-служба Минобороны.

В Волгоградской области зафиксированы 11 случаев поражения БПЛА;

в Ростовской области — 8 таких случаев;

в Белгородской и Брянской областях — по одному поражению.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 29 августа силы ПВО уничтожили 54 украинских беспилотника.