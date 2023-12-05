Российская ПВО за ночь перехватила четыре десятка беспилотников

Об отражении крупной попытки налета на объекты на территории России сообщили представители министерства обороны РФ в своем микроблоге. Все неприятельские беспилотные летательные аппараты были перехвачены над территорией Крымского полуострова, а также над акваторией Азовского моря.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - указали его представители.

Сначала 22 дрона были уничтожены в воздухе. Еще 13 удалось перехватить средствам радиоэлектронной борьбы. Чуть позже, около 6 утра, последовала вторая волна, во время которой было сбито и перехвачено еще как минимум 6 беспилотников.