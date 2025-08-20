Российская ПВО за последние три часа уничтожила 23 украинских БПЛА
Фото: [freepik.com]
За последние три часа силы противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В Курской области были уничтожены восемь вражеских беспилотников, в Брянской области — семь, в Белгородской области — пять, в Крыму — два, а один был сбит над Черным морем.
«Девятнадцатого августа с 21:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее сообщалось о том, что в Сызрани произошел пожар на нефтезаводе после падения обломков БПЛА.