Российская разведгруппа засняла на видео подбитую под Авдеевкой натовскую бронетехнику

Битые бронированные машины стоят на нейтральной полосе, которая постоянно простреливается. Видео появилось в распоряжении издания РИА Новости. Офицер российской армии из группировки «Юг» дал комментарий по этому поводу.

«Все эти бронированные иномарки были уничтожены нами с начала этого лета, во время отражения так называемого украинского контрнаступа», - заявил он.

Часть этой техники вышла из строя в результате подрыва ан минах, а другая была уничтожена противотанкистами. Украинская армия постоянно бдит за этими машинами, запуская в этом районе разведывательные беспилотные летательные аппараты. Как только дроны засекают рядом с техникой российских разведчиков, то артиллерия ВСУ немедленно начинает обстреливать данную локацию.