Российская разведка выявила большое количество иностранных наемников в ВСУ под Угледаром

На Угледарском времени очень часто в радиоэфире стали слышны разговоры на иностранных языках. Чаще всего слышится английский язык. Это говорит о том, что на позиции прибыло заметное количество наемников из целого ряда стран.

«Очень часто в радиоперехватах стала слышна иностранная речь», - утверждает один из бойцов, который воюет именно на этом направлении.

Его слова привели РИА Новости. По заявлению главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, на данном участке фронта сейчас сложилась очень напряженная ситуация. Украинская армия предпринимает там до пяти атак в день. Боестолкновения происходят почти беспрерывно.