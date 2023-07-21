Российская система ПВО перехватила украинские ракеты над Токмаком

ВСУ выпустили ракеты по городу Токмак, что в Запорожской области. Но их смогли перехватить российские системы ПВО, пишет РИА Новости в пятницу, 21 июля.

По данным издания, взрывы прозвучали ближе к 21 часу вечера пятницы. Как пояснили в оперслужбе региона, это стало результатом работы системы ПВО.

При этом на данный момент неизвестно, пострадал ли кто-то в результате инцидента, а также имеются ли какие разрушения. Оперативные службы работают на месте случившегося. Другие подробности уточняются.