Российская туристка приблизилась к огромному питону на пляже в Таиланде

На одном из популярных пляжей тайского острова Пхукет произошел инцидент, который мог закончиться трагически для российской туристки. Девушка по имени Аня, отдыхающая в Таиланде, обнаружила на берегу огромного питона и, вопреки всем правилам безопасности, решила вплотную приблизиться к опасной рептилии, чтобы сделать эффектные кадры.

Ситуация быстро вышла из-под контроля. Пока Аня бесстрашно (или безрассудно) сокращала дистанцию со змеей, ее друзья и близкие, осознавая всю степень угрозы, начали отчаянно кричать, пытаясь предупредить об опасности. На записи, сделанной на месте происшествия, отчетливо слышны их эмоциональные возгласы.

Несмотря на явные признаки агрессии со стороны питона, который поднял голову в характерной оборонительной позе, туристка продолжала оставаться в опасной близости от него. В этот раз рептилия не стала атаковать, и девушке удалось избежать укуса.