Российские артиллеристы потратили всего четыре снаряда на уничтожение польского самоходного орудия

Вражеская самоходка базировалась в лесополосе, но была обнаружена российской разведкой. Ее засекли с беспилотника, и координаты орудия немедленно передали артиллеристам. Две самоходных артиллерийских установки «Мста-С» тут же выдвинулись на боевые позиции, изготовились к стрельбе и открыли огонь.

Об этом рассказали РИА Новости. Экипажам САУ понадобилось всего два залпа, чтобы уничтожить намеченную цель. По утверждению военных, они постоянно выполняют подобные задачи, накрывая цели, удаленные от них на расстояние от 8 до 30 километров. Среди них опорные пункты украинской армии, а также различная техника, вплоть до тяжелобронированной.