Российские артиллеристы разгромили колонну украинской техники на краснолиманском направлении

Движение вражеской техники было заблокировано при помощи беспилотника, после чего в дело вступили орудия. Удар практически уничтожил всю колонну.

Об этом эпизоде рассказал Андрей Марочко, подполковник Луганской народной республики в отставке. По его утверждению, первый удар по врагу нанес беспилотный летательный аппарат. Он уничтожил бронетранспортер, который шел впереди.

«Остальная техника пыталась развернуться, однако один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении», - сообщил Марочко.

Его слова привели РИА Новости. Затем последовал артиллерийский удар, который нанес основной ущерб неприятелю. Орудия добили вражеские машины, которые оказались заблокированы на дороге.