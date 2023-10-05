Российские артиллеристы разгромили украинский опорный пункт на херсонских островах

Разведчики засекли место базирования противника, после этого по нему был нанесен очень интенсивный удар.

Об этом сообщил командир артиллерийского расчета орудия Д-20, которое и наносило артудар по неприятелю. Его рассказ привели РИА Новости.

«Разведка обнаружила скопление живой силы противника на правом берегу, мы нанесли огневое поражение», - указал он.

В результате вражеский опорный пункт был уничтожен. При этом произошел взрыв боекомплекта, который хранился в том же месте. По утверждению командира расчета, его бойцы ежедневно участвуют в подобных ударах, накрывая места дислокации врага, топя его лодки при попытках переправы, громя огневые точки.