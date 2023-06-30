Российские артиллеристы уничтожили две украинских БПМ в районе Серебрянского лесничества

На этом участке фронта разведка пересекла передвижение двух бригад ВСУ. По ним был нанесен результативный удар.

42-я и 63-я бригады украинской армии перемещали свои подразделения. Из-за удара ВС РФ они понесли значительные потери среди личного состава. Также были уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа. Об этом сообщил Александр Савчук, глава пресс-центра группировки «Центр».

«Авиацией группировки войск нанесены удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника», - добавил он.

Его слова привели РИА Новости. Успешно шла и контрбатарейная борьба. В ней у противника было уничтожено две гаубицы Д-30.