Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномет на херсонском направлении

За истекшие сутки они накрыли своим огнем украинское орудие Д-30, и поразили 120-миллметровый миномет вместе с его расчетом.

Об успехах российского соединения «Днепр» сообщил один из представителей экстренных служб Херсонской области. По его утверждению, приведенном агентством ТАСС, на каховском направлении также была успешно поражена украинская цель: реактивная система залпового огня «Град» вместе с экипажем и боекомплектом.

В островной зоне Днепра артиллеристы также не сидели без дела. Они во время контрбатарейной борьбы накрыли два неприятельских 120-миллиметровых миномета. Сами системы, их боекомплект и расчеты были уничтожены.