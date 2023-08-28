Российские артиллеристы уничтожили натовскую гаубицу на Краснолиманском направлении

Они поразили ее в ходе контрбатарейной борьбы. Отличились расчеты орудий Д-20 и «Мста-Б».

Об этом сообщили представители министерства обороны РФ. Они рассказали об успехах российской армии в зоне СВО. Артударом была уничтожена гаубица FH-70, поставленная Украине Западом. Точная работа нашей артиллерии была обусловлена точным наведением операторов беспилотников, которые выявляли координаты целей, а затем передавали их на батареи. За счет этого удалось уничтожить и другие объекты.

«Наши артиллеристы точными попаданиями поразили бронеавтомобиль и скопление националистов в лесополосе», - указали в военном ведомстве.

Эти слова привело ТАСС. Благодаря слаженной работе воздушной разведки и артиллерии цели поражались в кратчайшее время и с минимальным расходом боеприпасов.