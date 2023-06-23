Российские артиллеристы уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР

В Авдеевке им удалось нанести артналет на пункт временной дислокации украинских войск. На этот раз пострадала 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Об этом сообщил Вадим Астафьев, глава пресс-центра группировки «Восток». Его рассказ привели РИА Новости.

Продолжали они и контрбатарейную борьбу, в результате этого уничтожив польское самоходное орудие Krab, а также РЛС AN/TPQ. Это произошло в районе Ивановки и Миньковки. Вдобавок к этому, у населенного пункта Острое была ликвидирована неприятельская гаубица 2А65 «Мста», а у Красногоровки и Марьинки – по одному миномету.