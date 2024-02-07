Бомбардировочная авиация и артиллерия ВС РФ наносили мощные удары по неприятелю в районах Доброполья, Угле дара и Урожайного. Среди подразделений ВСУ, которые попали под атаки – 1-я президентская бригада национальной гвардии Украины. Об этом заявил глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. Его слова привело РИА Новости .

Помимо 1-й президентской бригады Украины огневому воздействию подверглись 58-я мотопехотная и 72-я механизированная бригады ВСУ.

«Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы в районах Урожайного, Угледара и Доброполья», - указал представитель военного ведомства.

Вдобавок ко всему, на протяжении истекших суток российские войска трижды срывали попытки ротации украинских подразделений рядом со Старомайорским. Неприятель потерял почти 200 своих военнослужащих, а также один танк.

Ранее украинский пленный рассказал, что батальон, в котором ему пришлось служить, всего за две недели потерял порядка двух третей своего состава.