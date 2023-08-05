Российские беспилотники-камикадзе уничтожили две украинские самоходки в ДНР

Об этом заявил Олег Чехов, руководитель пресс-центра российской группировки «Восток». По его утверждению, это произошло рядом с населенными пунктами Великая Новоселка и Равнополь.

«Барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены две самоходные установки «Гвоздика», - сообщил он.

Его слова привело ТАСС. В то же время авиация наносила удары по ряду мест, где скопились живая сила и бронетехника неприятеля, а также по вражеским пунктам временной дислокации. Ракетно-бомбовые удары произведены по районам Старомайорского, Приютного и Макаровки. Средствам противовоздушной обороны удалось три украинских беспилотника.