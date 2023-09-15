Российские бойцы атаковали ВСУ под Вербовым с фланга и улучшили свое положение

Под удар попали украинские части, которые находились в нескольких сотнях метров северо-западнее этого населенного пункта.

Об этом журналистам ТАСС сообщил Владимир Рогов, глава общественного движения «мы вместе с Россией». Он указал, что силы противника пытались атаковать на запорожском направлении, но попали под фланговый удар.

«Для нейтрализации противника и обрезания его восточного фланга предприняли атаку по подразделениям ВСУ», - указал он.

В результате удачной контратаки нашим бойцам удалось отбросить противника и улучшить свое положение. До этого российские военнослужащие отбили два штурма, предпринятых украинскими солдатами. Один из них был предпринят у Вербового, а другой у Новопрокоповки. При этом у неприятеля было уничтожено три боевых бронированных машины.