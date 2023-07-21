Российские бойцы добились продвижения на Двуреченском направлении

Они захватили у противника четыре наблюдательных поста и пять опорных пунктов. При этом было уничтожено порядка взвода пехоты неприятеля.

Глава пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский заявил, что продвинуться вперед удалось в районе деревни Масютовка и железнодорожной станции Синьковка. У врага также была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а вдобавок и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, выпущенная в США. Артиллеристы во время контрбатарейной борьбы подбили самоходку «Акация», это произошло рядом с селом Тищенковка.

Рассказ Зыбинского привели РИА Новости. Силам противовоздушной обороны также сопутствовал успех. Они сбили вертолет Ми-8 и два беспилотных летательных аппарата.