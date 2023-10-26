Российские бойцы дважды за сутки отбивали атаку ВСУ под Ореховом

Первая атака была предпринята десантниками, а вторая мотострелками. Вне зависимости от родов войск они были отбиты с заметными потерями.

Все попытки наступательных действий со стороны украинских военных в Запорожской области были пресечены российской артиллерией. Об этом заявили представители одного из подразделений, которые держат оборону на данном участке фронта.

«Подразделение десантников ВСУ пошло в наступление на нашем участке, но понесло потери в результате работы нашей артиллерии», - рассказали они о первой атаке.

Их слова привело ТАСС. Украинцы запросили подкрепления для повторной попытки атаковать, но не получили их. В итоге вторая атака была предпринята немного в стороне. Там штурм попыталась провести мотострелковая часть в составе двух штурмовых групп, танка и боевых машин пехоты. Она также попала под огонь, понесла потери и откатилась назад.