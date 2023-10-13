Российские бойцы на краснолиманском направлении отбили пять атак за сутки

Все эти атаки пытались провести в районе Серебрянского лесничества и на Торском участке линии фронта. Об этом заявил Александр Савчук, руководитель пресс-центра российской группировки «Центр». В штурмах участие приняли части трех бригад: 63-й, 67-й механизированных и 5-й бригады национальной гвардии.

«Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены пять атак штурмовых групп», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Общие потери противника составили порядка сорока человек. В то же время расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» занимались тем, что громили опорные пункты противника. В итоге было уничтожено три опорника.