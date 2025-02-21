В результате успешного продвижения вперед российскими подразделениями в Донецкой Народной Республике были освобождены населенные пункты Надеждинка и Новоселка. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное Министерством обороны РФ. Военные сообщили, что успеха в ДНР удалось добиться подразделениям сразу из двух группировок войск.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенный пункт Надеждинка. Подразделения группировки войск «Восток» освободили Новоселку», — указали представители этого ведомства.

Там также сообщили, что за последнюю неделю противник потерял на линии боевого соприкосновения не менее чем 5,18 тыс. своих солдат и офицеров. Было сбито два боевых самолета, в плен попало 58 украинских военных. Также было подбито 11 неприятельских танков.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ после боев в Курской области вынуждены активно собирать тела погибших украинских военных. После освобождения населенного пункта Свердликово в Суджанском районе выяснилось, что лесополосы у села буквально усеяны вражескими телами. При попытке эвакуации погибших и их похоронах ВСУ пытаются наносить удары по российским солдатам.