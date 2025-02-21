Солдаты российской армии занимаются эвакуацией тел погибших военнослужащих ВСУ из недавно освобожденного населенного пункта Свердликово в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей группировки войск «Север».

Там рассказали, что все лесополосы у села буквально усеяны вражескими телами. Никто из их командиров не позаботился о том, чтобы забрать своих «побратимов».

«Наши военные вынуждены эвакуировать брошенные трупы всушников из освобожденного села Свердликово», — сообщил собеседник агентству.

Помимо этого, украинские военные пытаются помешать российским военнослужащим при транспортировке тел погибших и постоянно обстреливают россиян, сообщил он.

«Местами приходиться их (тела военных ВСУ. — Прим. ред.) хоронить в «братскую могилу», так как в момент эвакуации «двухсотых» украинцев враг наносит также удары дронами», — сообщили военнослужащие.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ 17 февраля объявило об освобождении населенного пункта Свердликово силами группировки войск «Север». В сообщении также было указано, что под контроль была взята дорога, соединяющая населенные пункты Суджа и Рыльск.