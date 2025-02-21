Российские бойцы вынуждены вывозить «двухсотых» ВСУ из курского Свердликово
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Солдаты российской армии занимаются эвакуацией тел погибших военнослужащих ВСУ из недавно освобожденного населенного пункта Свердликово в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей группировки войск «Север».
Там рассказали, что все лесополосы у села буквально усеяны вражескими телами. Никто из их командиров не позаботился о том, чтобы забрать своих «побратимов».
«Наши военные вынуждены эвакуировать брошенные трупы всушников из освобожденного села Свердликово», — сообщил собеседник агентству.
Помимо этого, украинские военные пытаются помешать российским военнослужащим при транспортировке тел погибших и постоянно обстреливают россиян, сообщил он.
«Местами приходиться их (тела военных ВСУ. — Прим. ред.) хоронить в «братскую могилу», так как в момент эвакуации «двухсотых» украинцев враг наносит также удары дронами», — сообщили военнослужащие.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ 17 февраля объявило об освобождении населенного пункта Свердликово силами группировки войск «Север». В сообщении также было указано, что под контроль была взята дорога, соединяющая населенные пункты Суджа и Рыльск.