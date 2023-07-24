Российские бойцы отбили атаки украинских штурмовых групп на двух направлениях

Войсковой группировке «Южная» удалось отразить попытки контрнаступления ВСУ на Александро-калиновском и Лисичанском направлениях.

По словам главы пресс-центра группировки Вадима Астафьева, враг понес заметные потери. В районе населенного пункта Спорный тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» совершили удары сразу по пяти ротным опорным пунктам противника. Здесь потери понесла украинская 54-я отдельная механизированная бригада. На Соледаро-артемовском направлении российские военнослужащие также не вели себя пассивно.

«Экипажи вертолетов армейской авиации нанесли поражение по пяти объектам противника, в том числе уничтожили боевую машину пехоты в районе Клещиевки», - указал он.

Его слова привело ТАСС. За текущие сутки была уничтожена неприятельская гаубица Д-30, а также самоходное орудие «Гвоздика».