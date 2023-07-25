Российские бойцы отбили десять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Для противника дело закончились сотней погибших. Еще 14 украинцев сдались в плен.

В этих атаках принимали участие подразделения трех механизированных бригад: 42-й, 62-й и 66-й. Они пытались вернуть назад те позиции, которые были утрачены ими ранее. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«В районе червонопоповского участка и Серебрянского лесничества штурмовые группы бригад ВСУ предприняли 10 попыток атаковать утраченные позиции», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Все атаки были отбиты. Людские потери сопровождались подбитой техникой, которая поддерживала пехоту. ВС РФ уничтожили четыре боевые машины пехоты, автомобиль-пикап и три боевые бронированные машины.