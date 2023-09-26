У противника были уничтожены танк, три БМП, две самоходки и две гаубицы.

Об итогах последних суток боев группировки «Юг» рассказал начальник ее пресс-центра Георгий Минесашвили. На этом участке фронта украинская армия предприняла 9 атак. В них принимали участие большое количество соединений ВСУ: 53-я, 54-я и 110-я механизированные бригады, 10-я горно-штурмовая бригада, 101-я бригада охраны Генштаба и 4-я бригада Нацгвардии Украины. Все они получили достойный отпор, их атаки были отбиты с большими потерями.

«Враг утратил две САУ Crab польского производства, одну гаубицу Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, орудие Д-30 в Белой Горе, Клещеевке, Звановке», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Вдобавок к этому противник потерял свыше 230 человек, а также 12 автомашин. У него был уничтожен склад боеприпасов.