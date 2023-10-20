Российские бойцы отбили одиннадцать атак противника на купянском направлении

Украинская армия пыталась проводить активные наступательные действия на протяжении всего прошедшего дня, но не преуспела в этом.

Об этом рассказал Сергей Зыбинский, руководитель пресс-центра российской группировки войск «Запад».

«Отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад», - сообщил он.

Его слова привели РИА Новости. Все эти атаки были предприняты в районе Макеевки, Ивановки, Новоегоровки и Синьковки. Неприятель потерял порядка 70 своих бойцов. У него были уничтожены танк, бронетранспортер М113 и три беспилотных летательных аппарата. В то же время при контрбатарейной борьбы были подбиты украинские самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация».