Российские бойцы отбили пять атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении

Об отражении пяти атак неприятеля рассказал глава пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук.

«Нанесено огневое поражение штурмовым группам 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Противник понес заметные потери. У него были подбиты танк и боевая машина пехоты, уничтожены два автомобиля и порядка трех десятков военнослужащих. На протяжении суток российские артиллеристы вели контрбатарейную борьбу. Они нанесли удары по 30 позициям украинской армии, и уничтожили вражеский 120-миллиметровый миномет вместе с его расчетом. Штурмовая и армейская авиация восемь раз наносила воздушные ракетно-бомбовые удары по неприятелю.