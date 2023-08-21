Российские бойцы отбили пять атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении
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На участке Серебрянского лесничества и рядом с населенным пунктом Торское две бригады ВСУ предприняли попытки наступления.
Об отражении пяти атак неприятеля рассказал глава пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук.
«Нанесено огневое поражение штурмовым группам 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ», - заявил он.
Его слова привело ТАСС. Противник понес заметные потери. У него были подбиты танк и боевая машина пехоты, уничтожены два автомобиля и порядка трех десятков военнослужащих. На протяжении суток российские артиллеристы вели контрбатарейную борьбу. Они нанесли удары по 30 позициям украинской армии, и уничтожили вражеский 120-миллиметровый миномет вместе с его расчетом. Штурмовая и армейская авиация восемь раз наносила воздушные ракетно-бомбовые удары по неприятелю.