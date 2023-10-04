Российские бойцы отбили под Артемовском шесть атак ВСУ за ночь

Украинская армия пыталась вести активные боевые действия в районе Курдюмовки, Клещеевки и Андреевки. Все попытки штурма были отбиты с большими потерями для украинцев.

О том, что происходило в последние сутки на данном участке фронта, рассказал Вадим Астафьев, руководитель пресс-центра группировки «Юг».

«Противник предпринимал безуспешные атаки в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное, в результате понес значительные потери в живой силе и технике», - сообщил он.

Его слова привели РИА Новости. В районе Ивановского российская авиация сумела уничтожить у неприятеля ангар, в котором находились боевая техника и вооружения. В Часовом Яре ударам подверглись узел управления и связи, а также пункт управления дронами.